Erfurt. Eine Verkehrskontrolle in Erfurt endete für einen 40-jährigen Radfahrer im Gefängnis.

Kontrolle in Erfurt endet für Radfahrer im Gefängnis

Die Erfurter Polizei hat am Sonntag einen 40-jährigen Mann hinter Gitter gebracht. Der 40-Jährige wurde am frühen Morgen bei einer Verkehrskontrolle in Erfurt mit einem Fahrrad angehalten.

Wie die Polizei mitteilte, stellte sich bei seiner Überprüfung heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Diebstahls vorlag. Er wurde aufgrund der vorliegenden Freiheitsstrafe von mehreren Monaten noch am gleichen Tag in ein Thüringer Gefängnis gebracht.

