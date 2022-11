Kontra K war 2020 in der Thüringenhalle zu erleben. Nun spielt er in der Messe.

Konzert in Erfurt: Deutschrap-Star Kontra K kommt in die Messehalle

Erfurt. Provokant und dennoch geliebt: Kontra K ist einer der aktuell großen Stars der Deutsch-Rap-Szene. Am Freitag ist er in Erfurt live zu erleben.

Nach den Schlagerpartys und Konzerten mit Künstlern aus großen Vinyl-Epochen sind in dieser Woche nun Stars des Streaming-Zeitalters in der Messe Erfurt zu erleben. So steht am Freitag mit Kontra K einer der großen Stars der Deutschrap Szene auf der Bühne. Am Sonntag folgt die Band „Kraftklub“.

Rapper füllt mit seinen Shows große Arenen europaweit

Dass aber Kontra K alles andere als ein virtueller Star ist, bewies er bereits mit seiner „Letzte Wölfe“-Tour Ende 2019 und Anfang 2020 auch in Erfurt. Hier legte er mit seinen Shows die Latte weit nach oben und sorgte mit insgesamt 220.000 verkauften Tickets für restlos ausverkaufte Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im November und Dezember 2022 holt Kontra K nun seine Tour „Der Sonne entgegen“ nach und ist erneut in den größten Arenen in Deutschland und der Schweiz zu erleben.

Zwei Tage lädt dann auf der Messe „Kraftklub" zum gewohnt turbulent-rockigen Konzertabend ein.