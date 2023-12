Konzert mit Überraschungsgästen in der Erfurter „Mehlhose“

Erfurt. Der Musiker Kowsky spielt am Wochenende mit seiner Band zwei Konzerte in Erfurt. Dabei sorgt er sich auch um den Nachwuchs unter den Rock-Fans.

Nach diversen Konzerten in Gärten in und um Erfurt ist es nun wieder der Szene-Club der Stadt: Der Songwriter Kowsky spielt, wie schon letztes Jahr, zusammen mit seiner Band am Freitag, 8.12., und am Samstag, 9.12. in der Franz Mehlhose. Das Konzert am Freitag startet als „Surprise Show“ um 20.15 Uhr, die Besucher können sich dann auf viele Überraschungsgäste einstellen. Am nächsten Morgen macht das Trio um 11 Uhr weiter mit der „Kids Show“. Diese ist – der Name ist Programm – besonders auf die jüngeren Fans ausgerichtet.

Kowsky als Schnittstelle zwischen Beatles und Udo Lindenberg

Kowsky, der mit bürgerlichem Namen Marcus Ziegenrücker heißt, kann man dabei durchaus als Schnittstelle zwischen Paul McCartney und Udo Lindenberg sehen. Nachdem der Künstler auf der Liverpooler Musikschule des Beatle alles über das Songwriting gelernt hatte, war Udo Lindenberg so begeistert von Kowskys Musik, dass er ihm den Goldenen Hut im Rahmen des Panikpreises verliehen hat. Seine Kreativität hat der Musiker auch mit seinem letzten Konzept-Album „Krokus Pokus“ unter Beweis gestellt, das 2022 erschienen ist.