Konzerte-Trio in der Messe Erfurt: Mit der Straßenbahn zu Bohlen, Reim und Sträter

Erfurt. Verkehrschaos vor dem Konzert auf der Messe muss nicht sein. Wie die Abfahrt klappt, hängt nicht nur von der Zahl der Stadtbahn-Fahrer ab.

Schlager, Pop und Comedy – die Messe Erfurt hält sein ganz besonderes Programm für das lange Wochenende bereit. Somit steigt nicht nur die Spannung bei den Fans, was Matthias Reim am Samstag, der „Titan“ Dieter Bohlen am Sonntag und Torsten Sträter am Montag auf der Bühne abliefern. Ebenso gibt es wieder eine Antwort, wie die An- und Abfahrt zur Konzerthalle klappen.

Kombitickets erleichtern Anreise zur Messe mit der Bahn

Bei den jüngsten Events war zumindest mehrfach das automatische Parksystem des Messeparkplatzes aktiv, das ein Bezahlen per App während oder nach der Veranstaltung möglich macht. Ob das wieder der Fall ist, lag zuletzt oft an den Verkaufszahlen des Abends. Die Veranstalter haben – bestimmt im Sinne ihrer drei Stars – aber auch für alle drei Abende mit der Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) den Verkauf von Kombitickets vereinbart. Somit gelten für An- und Abreise die Eintrittskarten auch im Netz der Evag als Tickets. Das gilt drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10).

Wer nach der Show nicht gleich nach Hause möchte, kann das Angebot damit flexibel nutzen. Für Erfurter Konzertgäste eine gute Alternative zum Auto.

Demos in Erfurt bringen Stadtbahn aus dem Takt