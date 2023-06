Zwei Männer haben in Erfurt einen 27-Jährigen angegriffen und schwer am Kopf verletzt. (Symbolbild)

Kopf gegen Heckscheibe geschlagen: Männer verletzen in Erfurt 27-Jährigen schwer

Bei einer Attacke in Erfurt ist am Dienstagabend in Erfurt ein 27 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass er Mann gegen 19 Uhr im Stadtteil Wiesenhügel auf die polizeibekannten 25 und 26 Jahre alten Täter getroffen sei.

Bereits in der Vergangenheit habe es Auseinandersetzungen der Beteiligten gegeben. Dieses Mal schlugen die beiden Angreifer plötzlich auf den 27-Jährigen ein und stießen seinen Kopf gegen die Heckscheibe eines geparkten Pkws. Er musste im daraufhin im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei konnte die Täter nach kurzer Flucht in Tatortnähe stellen. Sie erhielten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

