Erfurt. Mehrere Diebstähle beschäftigten die Polizei in Erfurt in den vergangenen Tagen – darunter auch kuriose und gewalttätige Fälle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kopfhörerraub an Jugendlichem und kompletter Zigarettenautomat gestohlen: Der Polizeibericht für Erfurt

In Frienstedt schafften es Diebe, einen etwa 90 Kilogramm schweren Zigarettenautomaten zu stehlen. Der Zigarettenautomat stand aufgestellt in dem Foyer eines Gebäudes. Die Einbrecher gelangten unbemerkt in der Nacht zum Dienstag in das Haus und verursachten auch Sachschaden an einer Tür. Der Zigarettenautomat verschwand mitsamt seinem Inhalt. Sein Wert wird auf mindestens 1400 Euro geschätzt.

Kopfhörer von Jugendlichem geraubt

Ein Jugendlicher hat einem 15-Jährigen am Dienstag im Erfurter Rieth leichte Verletzungen zugefügt. Der Täter und sein Opfer hielten sich auf einem Spielplatz in der Mainzer Straße auf. Als der 15-Jährige mit seinen Kopfhörern beschäftigt war, nahm ihm der andere Jugendliche diese weg und lief damit davon. Der 15-Jährige lief dem Täter nach um seine Kopfhörer im Wert von 200 Euro wiederzubekommen und forderte diese zurück. Daraufhin schlug und trat der Unbekannte auf sein Opfer ein. Anschließend lief er weg.

Der Täter war ca. 16-17 Jahre, ca. 165 cm groß, schlank, hatte schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt, einen blauen Pullover, eine schwarze Jacke, schwarze Jeans mit Löchern und ein schwarzes Nike Basecap. Er hatte einen tarnfarbenen Rucksack und eine Umhängetasche der Marke Gucci. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Ein 57-jähriger Mann wurde am Dienstagabend stutzig, als er feststellte, dass die Balkontür von seinem Einfamilienhaus offen stand. Der Mann war tagsüber nicht zu Hause, so dass Einbrecher offenbar die Abwesenheit des Bewohners nutzten, um in dessen Haus in Erfurt-Schmira einzubrechen. Das gesamte Haus war durchwühlt und es fehlte u. a. Schmuck im Wert von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die tagsüber in Schmira verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben.

Gut gesichertes Mountainbike entwendet

Auf ein rund 3500 Euro teures Mountainbike hatten es Einbrecher in einem Keller in der Löbervorstadt abgesehen. Um an das Bike zu kommen, mussten die Diebe zunächst eine Tiefgarage und eine Brandschutztür überwinden. Das Mountainbike stand abgeschlossen im Keller. Trotzdem gelang es den Dieben, das teure Gefährt zu entwenden. Nachdem der 40-jährige Eigentümer mehrere Tage nicht in seinem Keller war, bemerkte er am Dienstag den Diebstahl.

Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, setzt sich bitte mit dem Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 in Verbindung.