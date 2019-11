Kowo-Verkauf im Erfurter Rat kaum noch umsetzbar

Nach der Auszählung der Stimmen in der Stadtverwaltung steht jetzt amtlich fest: Die Bürgerinitiative gegen den Verkauf der Kowo hat die erforderliche Mindestzahl von 7000 Unterschriften erreicht, um ihr Bürgerbegehren in den Stadtrat zu bringen.

Das letzte Wort hat der Stadtrat

Kowo-Mieter vom Berliner Platz hatten das Bürgerbegehren angestoßen. Das letzte Wort über die Zulassung des Bürgerbegehrens hat der Stadtrat. Die Bürgerinitiative will erreichen, dass der Ratsbeschluss gekippt wird, mit dem durch einen Verkauf des Wohnungsunternehmens an die Stadtwerke Geld für das Schulsanierungsprogramm in die Kassen gespült werden soll.

OB sieht keine Mehrheiten mehr für Kowo-Verkauf

Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte vor Tagen zu unserer Zeitung gesagt, dass das Bürgerbegehren inzwischen praktisch hinfällig sei, weil er im neu gewählten Stadtrat keine Mehrheit für den Kowo-Deal sieht.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßte das Erreichen des Etappenziels und legt denjenigen „Fraktionen, die dem Kowo-Verkauf einst zugestimmt haben“ ans Herz, sich Gedanken zu machen, „wie Schulen in Erfurt saniert und gebaut werden können, ohne dafür die Mieter der Kowo in die finanzielle Verantwortung zu zwingen“.