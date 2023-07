Krämerbrücke in Erfurt: Sehenswürdigkeit mit Fachwerk-Charme

Erfurt. Die Krämerbrücke ist eines der Wahrzeichen der Thüringer Landeshauptstadt und ein beliebtes Reiseziel für Erfurter Touristen. Welche Aktivitäten die Krämerbrücke für einen Tagesausflug zu bieten hat.

Eines der Wahrzeichen der Stadt Erfurt ist die Krämerbrücke, die auf 120 Metern Länge durchgehend mit bunten Fachwerkhäusern bebaut ist. Sie ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas und das älteste profane Bauwerk Erfurts. Dort haben 32 Häuser Platz.

Die Brücke entstand neben einer Furt durch die Gera und war Teil des west-östlichen Handelsweges Via Regia.

Heute ist die Krämerbrücke gemeinsam mit dem Erfurter Dom eines der beliebtesten Reiseziele Deutschlands. Bei einer Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus wurde die Altstadt auf Platz 12 gewählt.

Entweder über den Benediktsplatz oder den Wenigemarkt gelangt man auf die Krämerbrücke und kann sehen, was die Händler anbieten. Einst waren es nur Luxusartikel wie Gewürze, Arzneien, Färbemittel wie das berühmte Waid, Edelmetalle, Seide und Papier. Eine Vielzahl von Hauszeichen lassen die fantasievollen Namen der Gebäude noch erkennen. Die Krämerbrücke war und ist noch immer ein Ort, an dem Händler ihre Handwerkskunst in Töpfer-, Holzschnitz- und Glasbläserwerkstätten zur Schau stellen und anbieten.

Hier befinden sich Galerien und Lädchen mit Thüringer Blaudruckstoffen, Schmuck und Spezialitätengeschäfte. Es gibt handbemalte Keramik, Lauschaer Glas, Gewürze, Holzschnitzereien sowie unter anderem Unstrut-Wein.

Goldhelm Schokoladen Manufaktur

Eine Besonderheit ist die Goldhelm Schokoladen Manufaktur. In dem kleinen Laden auf der Krämerbrücke wird seit 18 Jahren original Erfurter Schokolade hergestellt. Vor allem die Trüffelschokolade, auch bekannt als Brückentrüffel, hat sich einen Namen gemacht und gehören definitiv bei einem Besuch der Thüringer Hauptstadt dazu.

Die Eiskrämer Eisdiele von Goldhelm stellt direkt auf der Krämerbrücke besondere Eissorten her. Foto: Michael Steinfeld

Im Sommer lädt die Eiskrämer Eisdiele von Goldhelm ebenfalls zu einem leckeren Erlebnis ein. Das Eis wird direkt auf der Krämerbrücke aus Zutaten der Region und aus eigenem Anbau hergestellt. In einer frischgebackenen Eiswaffel können Eisliebhaber die einzigartigen Sorten probieren. Hier ist sowohl für die großen als auch die kleinen Besucher etwas dabei.

Goldhelm

Turmblick der Ägidienkirche

Von den beiden ehemaligen Brückenkopf-Kirchen an den beiden Enden der Brücke existiert heute nur noch die östliche Ägidienkirche. Über 128 Stufen können Besucher täglich von 11 bis 17 Uhr zum Turm der Kirche hinaufsteigen. Wer die Anstrengung in Kauf nimmt, wird mit einem wunderschönen Blick über Erfurts Innenstadt und die Krämerbrücke belohnt.

Mechanische Theater auf der Krämerbrücke

Vor dem Haus 2 auf der Krämerbrücke sammeln sich oft viele Menschen, um an einem mechanischem Theaterspiel teilzuhaben. Gezeigt wird hier die Welt des Schneewittchens. Nach Münzeinwurf erwacht die böse Königin aus dem Schlaf und lüftet einen unter ihrem Umhang verborgenen Spiegel, durch den der Zuschauer die Szenerien des grimmschen Märchens betrachten kann, dargestellt durch 20 bewegliche Figuren.

Die böse Königin lüftet ihren Spiegel (Archivfoto). Foto: Dominique Wand

Bildergalerien des Verbands Bildender Künstler Thüringen

Der Verband Bildender Künstler Thüringen e.V. bietet wechselnde Ausstellungen von regionalen Künstlern. Hier können Kunstliebhaber die verschiedenen Werke besichtigen und die Bilder auch kaufen.

Übrigens werden die Läden der Krämerbrücke von einer Stiftung vermietet. Ansiedeln dürfen sich dort nur Läden, die eine dem Baudenkmal "angemessene Nutzung der Brückenaufbauten, insbesondere durch einheimisches traditionelles Gewerbe, Handwerk, Handel, kleinräumige Läden, museale und künstlerische Einrichtungen" versprechen.

Kostüm-Führung mit der Brückenkrämerin

Genießen Sie bei einer zweistündigen Kostüm-Führung mit der Brückenkrämerin nicht nur einen Rundgang durch die schöne historische Altstadt mit ihren Gassen und Märkten, sondern auch Geschichte und Geschichten rund um diese einmalige Brücke. Die Führerin erzählt auch von Krämern auf der Via Regia, blauem Gold, Brückengeistern und anderen geheimnisvollen Dingen.

Krämerbrückenfest

Mit dem Krämerbrückenfest feiern Bürger und Gäste seit 1975 jedes dritte Juni-Wochenende die Stadt Erfurt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf und rund um die Krämerbrücke ein Fest über drei Tage für Jung und Alt mit Musik, Straßenkunst, Attraktionen, Handwerk, Kulinarik und Erlebnissen aus vielen Bereichen der Erfurter Kunst und Kultur.

Till Eulenspiegel springt auf der Krämerbrücke beim Krämerbrückenfest 2014.Hinter ihm zu sehen sind 112 Regenschirme, welche in der letzten Woche angebracht wurden, um die Krämerbrücke als "Schirmherrin" erkenntlich zu machen. (Archivbild) Foto: Jacob Schröter

Und nachdem alle Feste gefeiert, alle Führungen mitgemacht und alle Läden durchstöbert wurden, eignen sich die Wiesen und Steintreppen am Ufer der Gera perfekt für eine Verschnaufpause und bieten am Ende des Tages einen schönen Blick auf das außergewöhnliche Bauwerk.

