Wegen der Corona-Epidemie wird es auch in diesem Jahr kein Krämerbrückenfest geben.

Krämerbrückenfest in Erfurt abgesagt

Erfurt. Erfurts Kulturdirektion hat am Dienstag wegen Corona das Krämerbrückenfest auch für 2021 abgesagt.

Das Krämerbrückenfest in Erfurt wird wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Organisatoren von der Kulturdirektion ziehen damit die Konsequenzen aus den nach wie vor unklaren Voraussetzungen für solche Veranstaltungen.

Programm zu entzerren, ist als Alternative nicht mehr umsetzbar

Als „Krämerlückenfestspiele“ bezeichnete der Kulturbeigeordnete Tobias Knoblich bereits scherzhaft das angepasste, flexible Veranstaltungskonzept für das diesjährige Krämerbrückenfest. Um das Event zu entzerren, sollte am 3. Juniwochenende eigentlich ein abwechslungsreiches Programm an verschiedenen Orten in Erfurt stattfinden, auch als Chance, das Krämerbrückenfest einmal anders zu denken.

Zeit zu kurz für Planungszeiträume und Organisation

Im Sinne einer realistischen Vorbereitung sind jedoch selbst diese Formate aktuell nicht umzusetzen, heißt es am Dienstag. „Die derzeitige Situation zur Corona-Pandemie lässt uns vor dem Hintergrund angemessener Planungszeiträume und der Organisation momentan leider keine andere Möglichkeit, als die geplanten Veranstaltungen zum Krämerbrückenfest abzusagen“, so der Kulturbeigeordnete. Geplant ist aber, dass die bereits für 2020 vorgesehene Installation „boatpeople“ des Künstlers Jürgen Batscheider in diesem Jahr auf der Krämerbrücke zu sehen sein wird.