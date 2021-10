Kreativ mit Holz auf der Fuchsfarm im Erfurter Steiger

Kreativwerkstatt mit Holz: Das Angebot auf der Fuchsfarm gilt für große und kleine Ferienkinder am 2. und 3. November.

Erfurt. Eine Holzwerkstatt bietet die Fuchsfarm kurzfristig für Erfurter Ferienkinder an.

Der „NaturErlebnisGarten“ Fuchsfarm lädt am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. November, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zum Projekt „Holzwerkstatt“ in den Herbstferien ein. Große und kleine Handwerker können dabei künstlerisch mit Holz arbeiten. Das Angebot ist inklusive Verpflegung dank einer Spende kostenfrei, teilt die Stadtverwaltung Erfurt mit.

Sägen, Schnitzen, Schleifen – große und kleine Handwerker haben die Chance, künstlerisch mit Holz arbeiten. Angeleitet werden sie von den beiden Erfurter Holzkünstlerinnen Ariane Mees und Melanie Fieger. Das Projekt ist darüber hinaus kostenfrei, um für wirklich alle erreichbar zu sein. Möglich gemacht hat dies eine Spendenaktion der ComTS Mitte GmbH und ihrer Mitarbeitenden.

Die Kinder und Jugendlichen können sich im Werkeln mit Holz ausprobieren und so eigene kleine Kunstwerke unter professioneller Hilfestellung verwirklichen. Auch bei schlechtem Wetter kann in der überdachten Werkstatt munter geschnitzt werden. Die Kinder können zur Fuchsfarm oder zur Haltestelle Waldhaus der Buslinie 60 gebracht werden. Eine Essensversorgung ist auch abgesichert.

Unter: Telefon 0151/56 91 20 11 oder per E-Mail: info@fuchsfarm-erfurt.de ist die Anmeldung möglich.