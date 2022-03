Yuliia Halianta ist Ukrainerin und hilft in der neuen Sammelstelle, einer Turnhalle am Wiesenhügel, die Spenden zu sortieren und zu verpacken.

Live-Blog vom Hilfskonvoi in die Ukraine: Drei Transporter aus Sachsen schließen sich Erfurter Konvoi an

Erfurt. Der Erfurter Verein Ukrainische Landsleute organisiert Hilfstransporte in die Ukraine. Reporterin Elena Rauch und Reporter Casjen Carl begleiten einen Hilfskonvoi an diesem Wochenende und berichten im Liveticker.

Nahrungsmittel, Medikamente, Decken, Schlafsäcke… In der Turnhalle, die Erfurt dem Verein Ukrainischer Landsleute vor zwei Tagen bereitstellte, türmen sich die Kisten mit Hilfsgütern. Die Bereitschaft der Thüringer zu helfen, reißt nicht ab.

Zwei Kleintransporter fahren vor, bis zum Dach vollpackt mit Spenden aus der Gemeinde Drei Gleichen, am Steuer Cora und Thomas Schröter. Viel Ausrüstung für Nothilfe ist dabei, Firmen haben ganze Bestände ihrer Verbandskästen abgegeben, Einwohner auch der Nachbargemeinde haben gesammelt, Babynahrung gekauft, Isomatten, warme Decken.

Cora und Thomas Schröter aus der Gemeinde Drei Gleichen sammeln seit dem Wochenende Medizin und anderes Hilfe und fahren am Freitag mit zwei Transportern vor. Der Inhalt geht mit einem Sattelzug direkt in die Ukraine Foto: Casjen Carl

Lieferungen von Erfurt und Arnstadt in die Ukraine

Innerhalb von zwei Tagen waren die Fahrzeuge voll, die Ladung eines ersten Transporters ist schon in der Ukraine, erzählen sie. Und sie selbst holen am Nachmittag eine ukrainische Mutter mit ihren drei Kindern aus einer Notunterkunft ab. „Wir haben Platz, die Betten sind schon bezogen.“

Alexander Kugler aus Arnstadt packt Kartons mit Medikamenten aus dem Kofferraum, seine Frau hat die Schränke ihrer Arztpraxis ausgeräumt. Die Kuglers stammen aus der Ukraine, ihre Enkeltochter lebt in Odessa. Sie telefonieren jeden Tag, sie haben Angst um sie, aber die 21-Jährige, sagt er, will bleiben. Jeder ukrainische Helfer hier, hat auch seine eigene Geschichte, mit der er klarkommen muss in diesen dramatischen Tagen.

Thomas Schröter (links) mit Hilfsgütern aus der Gemeinde Drei Gleichen. Foto: Casjen Carl

Am Abend startet der nächste Konvoi zur polnisch-ukrainischen Grenze

Vereinschef Vasyl Vitenko kann kaum das Handy aus der Hand legen, am Abend startet hier der nächste Konvoi zur polnisch-ukrainischen Grenze nach Przemyśl. Vieles muss kurzfristig entschieden, manches umgeplant werden und es muss schnell gehen. Die Menschen in der Ukraine brauchen die Hilfe.

Viel Zeit für Fragen bleibt nicht, vor der Halle parkt ein Lastwagen, der so schnell wie möglich mit seiner Ladung starten soll. Eine ukrainische Autonummer, der Fahrer stammt aus Kiew. Als in der Ukraine die ersten russischen Geschosse einschlugen, war er für seine Spedition gerade in Deutschland unterwegs. Fast eine Woche saß er hier fest, aber das Angebot der deutschen Partner zu bleiben, schlug er aus. Wie könnte ich, fragt er, wenn ich am Telefon die Angst in der Stimme meines Sohnes höre.

Situation vor Ort ändert sich schnell

Über das Netzwerk des Vereins Ukrainische Landsleute e. V. kam er nach Erfurt, wo sein Fahrzeug beladen wird. Ziel ist ein großes Zwischenlager in Iwano-Frankiwsk im Westen, wo viele Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten ausharren, und wo es sehr bald auch Engpässe bei den Grundnahrungsmitteln befürchtet werden, sagt er. Blickt auf die Ladefläche, schüttelt den Kopf, als könne er noch immer nicht begreifen, was er in jetzt in die Ukraine transportiert. Und warum.

Auch im Erfurter Büro des Vereins läuten unentwegt Handys, Daniel Fuhrmann organisiert seit dem Morgen die Konvois. „Krieg heißt, was heute Morgen ist, kann heute Abend schon nicht mehr so sein“, sagt er. Gerade hat er neueste Information aus Ostpolen erhalten. Demnach stockt derzeit der Weitertransport in die Ukraine, weil die Grenze gerade dicht ist. Aber, wie gesagt, es kann sich alles jederzeit ändern. Hilfsgüter an die Sammelstellen zu schaffen, das geht also ungebremst weiter. Und auch eingespielt.

Hilfe nicht auf eigene Faust organisieren

Diffiziler sei, so Fuhrmann, aber die Mitnahme von Gästen, wie er sagt, nach Thüringen. Und bitte alle, die spontan Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen, dies nicht auf eigene Faust zu tun, sondern unbedingt die Strukturen etwa über den Verein zu nutzen. „Bei uns laufen inzwischen Angebote aus ganz Thüringen ein“, berichtet Fuhrmann. So habe sich die Stadt Hildburghausen gemeldet. Dort seinen Wohnungen schon mit dem Nötigsten eingerichtet worden und sogar Willkommenspakete hinterlegt. Nur wenn man beim Verein, oder auch bei der Stadtverwaltung wisse, dass neue Flüchtlinge eintreffen, könne man auch für deren Unterkunft sorgen. „Stellen sie sich vor, Sie sind in einem fremden Land und stehen plötzlich da, wie bestellt und nicht abgeholt.“ Dann klingelt Fuhrmanns Handy. Aus Mühlhausen kommt der Anrufer. „Von dort geht ein weiterer Konvoi heute noch los.“ Da helfe er mit den Adressen und Strukturen.

Elena Rauch und Casjen Carl gehen mit auf die Reise. Foto: Funke Thüringen

Reporter berichten vom Konvoi

Unsere Reporterin Elena Rauch und unser Reporter Casjen Carl begleiten den Hilfs-Konvoi, der am Freitagabend startet. Hier lesen sie über das Wochenende ihre Eindrücke über die Situation vor Ort, die Lage der Geflüchteten und der Helfer.

Freitag, 4. März

Das Team steht am Freitagabend in den Startlöchern. Foto: Casjen Carl

18.45 Uhr Erfurt

Der Hilfskonvoi startet mit einem Auto und zwei Transportern, die unter anderem mit Spenden aus dem KKH Erfurt gefüllt sind. Am Steuer sitzen Mitarbeiter des Krankenhauses. Bei Chemnitz sollen zwei weitere Fahrzeuge dazustoßen. Bis nach Przemysl sind es knapp 1000 Kilometer.

21.40 Uhr: Rasthof „Auerswalder Blick“

Erster kurzer Stopp. Dem Erfurter Konvoi in Richtung Ukraine schließen sich drei Transporter aus dem sächsischen Eibenstock an. „Mein Bürgermeister hat gesagt, ,Streetworker‘‚ fahr nach Polen und hole Leute“, erzählt Jörg Loos. Da hat er den Bus genommen, und los.

Sigrid Clauß berichtet, dass ihre Tochter den Verein in Erfurt gefunden hatte. Gern hängte man sich deren Organisationsnetz rein.

Geladen haben die drei Fahrzeuge, was die Einwohner des kleinen Ortes bei Aue in einer Woche zusammen sammelten. Arztpraxen, die Diakonie, Ladenbesitzer und viele Einwohner spendeten. Und auch die Rückkehr sei vorbereitet, erzählt

Siegfried Gruner, der früher an der Erdgasleitung, der Trasse, gearbeitet hat. Es stehen möblierte Wohnungen bereit. Ihm schnüre es das Herz zu, wenn er sich vorstellt, dass an den Orten, die er so gut kennt, Krieg herrscht. Dann geht es vorbei an Transportern mit der Aufschrift „Stop Putins War“ zurück auf die Autobahn. Diese ist voll an diesem Freitagabend.

