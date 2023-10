Krimi in Erfurt: Wo ist Rossmann-Oktopus geblieben?

Erfurt. Die Lesung war nahezu ausverkauft. Nun sagt Drogerie-Unternehmer und Autor Dirk Rossmann aus einem simplen Grund ab.

In den Sekunden vor der Tagesschau in der ARD sieht halb Deutschland ihn, doch an Erfurt schwimmt der Oktopus von Dirk Rossmann vorbei. Die Lesung mit dem Drogerie-Unternehmer und seinem Co-Autor Ralf Hoppe aus dem Krimi „Das dritte Herz des Oktopus“ am Mittwoch fällt aus.

Kein Ersatztermin für Erfurt angeboten

Wie Veranstalter und Buchhändler Peter Peterknecht mitteilt, habe der Autor leider aus „terminlichen Gründen“ – wie Peterknecht informiert – seinen Auftritt am Mittwoch in der Buchhandlung am hinteren Anger abgesagt. „Ein Ersatztermin wurde nicht angeboten und somit hat sich Erfurt für Herrn Dirk Rossmann augenscheinlich erledigt“, kommentiert Peterknecht.

An der Resonanz fehlte es nicht. So sei der Abend nahezu ausverkauft gewesen. In der Kurzfristigkeit liege nun das Problem, dass womöglich nicht alle Kartenkäufer von der Absage erfahren. Aber auch jene, die am Abend am Veranstaltungsort auftauchen, möchte Peter Peterknecht nicht verärgert heimschicken: „Wir zahlen das Eintrittsgeld für alle bisher gekauften Karten zurück und verschenken am Abend der Lesung das Buch des Autors“.