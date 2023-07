Krokodil im Erfurter Angerbrunnen

Der Löwe in Berlin hält die Welt in Atem, obwohl er vielleicht nur ein Hirngespinst ist. Erfurt erzählt dagegen echte Wildtier-Geschichten.

Ist ja wieder typisch Berlin. Sie machen es sich leicht, die Polizisten der Hauptstadt. Da schleicht ein Löwe durch den Großstadtdschungel und die Beamten sagen dann einfach, es ist ein Wildschwein, und gehen heim.

In unserem schönen Erfurt geht man ernsthafter an die Sachen heran. Wir erinnern uns. Horst, das Känguru, war wirklich eins und nicht ein Phantom-Springinsfeld. Erst vor wenigen Tagen dann das nächste ausgebüxte Wildtier. Brunhilde, die Kuh, die in Angst vor dem Schlachter ihrer Herrin entlaufen war. Leider sind die Zeiten dann aber doch nicht mehr so wie einst in Bremen, als sich gleich mehrere Tiere zusammenrotten konnten, um Räuberhöhlen feindlich zu übernehmen. So geriet die einsame Ausreißerin bei Erfurt ins Blickfeld von Wandersleut’ und ward eingefangen.

Kurze Rede langer Sinn. Unsere Thüringer Wildtiere sind echt. Und wenn ich ein Krokodil im Angerbrunnen entdecke, sage ich Bescheid. Obwohl – das ist schon sehr unwahrscheinlich. Denn gerade wurde ja höchstamtlich von der Stadt das Baden in Springbrunnen verboten.