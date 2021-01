Küche, Theke und Backstube im Schloss Molsdorf aufgemöbelt

Foto: C. Schart / C. Schart/STSG

Erfurt-Molsdorf Das Park Café im Erdgeschoss von Schloss Molsdorf soll mit der Lebenshilfe Erfurt pünktlich zur Buga an den Start gehen.

Im Schloss Molsdorf soll es pünktlich zum Buga-Start im April ein neues Café geben - das „Park Café Schloss Molsdorf“. Daran arbeiten die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten als Eigentümerin und die Lebenshilfe Erfurt Service gGmbH als Betreiberin derzeit unter Hochdruck.

Technische Infrastruktur der Räume hat dringend eine Modernisierung nötig



Die vorbereitenden Bauarbeiten laufen und dienen vor allem der Modernisierung der technischen Infrastruktur. Im Mittelpunkt steht dabei der künftige Küchen- und Thekenbereich. Nicht mehr verwendbare Einbauten aus dem 20. Jahrhundert müssen entfernt und die Elektroinstallation erneuert werden. Auch an der Heizungsanlage sind Erneuerungen nötig. Mit Trockenbauwänden werden die künftige Backstube und eine Spülküche abgetrennt. Neue Brandschutztüren sorgen für Sicherheit. Für ein barrierefreies WC auch mit Blick auf die Buga wird außerhalb des Schlosses mit einer Interimslösung gesorgt.



Im Gästebereich, den drei Gartensälen mit teilweise historischer Ausstattung, werden die stark beanspruchten Sandsteinböden aufgearbeitet und die Wände neu gestrichen. Bereits im vergangenen Jahr hat eine Restauratorin die dort präsentierten textilen Wandgemälde gereinigt. Ebenso bereits abgeschlossen ist die Instandsetzung der äußeren Fenster und Türen der Caféräume zum Garten.

Backstube und Gasträume werden nach Abschluss der Bauarbeiten eingerichtet



Nach Abschluss der Arbeiten beginnt die Lebenshilfe Erfurt mit der Einrichtung von Backstube und Gasträumen. Das Konzept des im Bereich der anspruchsvollen Gastronomie erfahrenen Inklusionsunternehmens sieht vor, frisch hergestellte Back- und Konditoreiwaren, ausgewählte Getränkequalität und vorrangig Regionalprodukte anzubieten. Außerdem soll es eine Theke mit einem auf das Schloss abgestimmten Shop-Angebot geben.



Die Lebenshilfe Erfurt verfolgt mit dem neuen Park Café das Ziel, Menschen mit Behinderung in den Ausbildungs- und Arbeitsprozess zu integrieren und sie am Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft vollständig teilhaben zu lassen.

Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und die Erfurter Lebenshilfe investieren kräftig



Für die Bauarbeiten investiert die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten rund 470.000 Euro. Sie wird dabei mit 150.000 Euro durch die Thüringer Staatskanzlei unterstützt. Die Lebenshilfe Erfurt gGmbH plant Investitionen von rund 350.000 Euro, gefördert von der Aktion Mensch.