Künstler lösen Alarm aus - Einbrecher in Erfurt unterwegs

Erfurt Ein Erfurter hat die Polizei wegen Graffitischmierern gerufen, doch vor Ort sah die Lage anders aus. Die Nachrichten der Polizei für Erfurt.

Ein aufmerksamer Erfurter hat am Dienstagnachmittag den Polizeinotruf gewählt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er in der Gustav-Adolf-Straße zwei Männer festgestellt, die einen Stromverteilerkasten besprühten.

Unverzüglich wurde ein Streifenwagen zum Einsatz gebracht, um die Täter auf frischer Tat zu stellen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Zwar war der Stromkasten besprüht worden, strafbar hatten sich die beiden Künstler trotzdem nicht gemacht.

Sie waren zur Umgestaltung des Stromverteilerkastens beauftragt worden, um Erfurt ein bisschen bunter zu machen. Der Anrufer hat trotzdem völlig richtig gehandelt. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte man nicht wegschauen, sondern lieber die Polizei verständigen.

Einbrecher verursachen Sachschaden

Mit leeren Händen haben Einbrecher über das Pfingstwochenende ein Senioren- und Pflegeheim am Erfurter Wiesenhügel verlassen. Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte gewaltsam in das Büro der Pflegeeinrichtung eingedrungen waren.

Laut Polizeiangaben wurden ein Fenster und eine Tür aufgehebelt sowie mehrere Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Einbrecher leer aus. Allerdings hinterließen sie Sachschaden in Höhe von 500 Euro.