Künstlerinnengespräch in der Erfurter Kunsthalle

Erfurt. In der Erfurter Kunsthalle gibt es am 15. Februar die Möglichkeit zu einem Gespräch mit drei Künstlerinnen der Ausstellung „Family Affairs“.

Am kommenden Mittwoch, 15. Februar, findet um 18.30 Uhr in der Kunsthalle Erfurt ein Artist Talk in der Ausstellung „Family Affairs. Familie in der aktuellen Fotografie“ statt. Neben dem Kurator Ingo Taubhorn (Haus der Photographie/Deichtorhallen Hamburg) werden auch die ausstellenden Künstlerinnen Nora Bibel, Katharina Bosse sowie Linn Schröder anwesend sein. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Katharina Bosse

Die aktuelle Ausstellung im „Roten Ochsen“ präsentiert mehr als 20 internationale fotografische Positionen rund um das Thema Familie. So zeigt Katharina Bosse die Werkgruppe „A Portrait of the Artist as a Young Mother“, in der sie sich selbst mit ihren Kindern inszeniert. In großformatigen Selbstporträts thematisiert sie das Ereignis der Mutterschaft und die damit einhergehenden Veränderungen für die Frau.

Nora Bibel

Nora Bibel stellt Fotografien aus ihrem Projekt „bangaloREsidency“ aus, in der sie südindische Großfamilien porträtiert, die ihren Wohnraum auch mit Mitgliedern des erweiterten Familienkreises teilen.

Linn Schröder

Linn Schröder präsentiert in der Reihe „Ich denke auch Familienbilder“ überwiegend Motive in Schwarz-Weiß, die Geschichten aus dem Alltag präsentieren – Surreales, Erzählendes und Ausdrucksvolles.

Ingo Taubhorn hatte die Schau 2021 für das Haus der Photographie in Hamburg zusammengestellt und wird mit den Künstlerinnen ins Gespräch kommen. Bis zum 15. Februar können außerdem noch eigene Familienbilder für das Mitmachangebot der Ausstellung abgegeben werden. Eine Jury wird die spannendsten Beiträge auswählen und prämieren.

Die Ausstellung „Family Affairs“ ist noch bis zum 26. Februar in der Kunsthalle Erfurt zu sehen.