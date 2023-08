Kult-Designbau im Erfurter Norden: Über Dinge des Verschwindens

Wie viele Kioske hatte Erfurt eigentlich in seinen besten Zeiten? Unsere Kolumnistin fragt sich, welche Dinge des Stadtlebens als nächste verschwinden werden.

Kürzlich bekam ich eine wunderbare Ansichtskarte geschenkt, auf dem ein Bahnsteig-Kiosk zu sehen ist. Die Karte aus Berlin lässt sich sogar so gut vergrößern, dass man einige Waren in den Schaufenstern gut erkennen kann, bis hin zu den Schlagzeilen des reichen Zeitungssortiments. Hier in Erfurt scheint der Kiosk im Rieth der letzte seiner Art zu sein. Und damit meine ich nicht nur seiner 80er-Jahre-DDR-Design-Art, sondern überhaupt als frei stehendes Verkaufs-Häuschen für Les- und Essbares.

Am Anger und auf dem Domplatz standen auch welche, wie auch bei den Funkwerkern und Optimanern. Auf alten Fotos strahlen diese Buden eine Heimeligkeit aus, zu der heute die vergleichbaren Pendants fehlen. Wovon wird man in 20 Jahren sprechen, was heute noch selbstverständlich ist, aber dann irgendwann trotzdem verschwindet? Einfach Stände gibt es kaum, die noch aus dem Stadtbild getilgt werden könnten. Zumindest die drei Bratwurstbuden werden uns wohl lange erhalten bleiben – so hungrig wie der Erfurter tagsüber oft ist, wird diese Versorgung wohl abgesichert sein.