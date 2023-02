Kunsthaus Erfurt zeigt Fotofilm mit 365 Friedenstauben

Erfurt. Vielfältig sind die 365 Friedenstauben dieser Kunstaktion ausgefallen. Eine für jeden Tag des Kriegs in der Ukraine.

Im Kunsthaus Erfurt wird am Freitag, 24. Februar, der Fotofilm „365 Tage Krieg – 365 Friedenstauben“ von Cordula Tettau und 365 Beteiligten gezeigt. 365 Friedenstauben zum Gedenken an ein Jahr Krieg in der Ukraine sind nach einer Projektidee von Cordula Tettau entstanden. Sie ist die Urenkelin von Wilhelm Freiherr von Tettau, nach dem in Erfurt die Tettaustraße benannt ist. Sie hat seit dem ersten Kriegstag in der Ukraine täglich einen Menschen gebeten, ihr eine Friedenstaube zu zeichnen. 365 verschiedene Menschen, Freunde und Fremde haben sich daran beteiligt. So unterschiedlich die Menschen waren so vielfältig sind die Tauben. Die Karten sind im Kunsthaus Erfurt in der Michaelisstraße 34 und über den Erfurter Kunstverein erhältlich.