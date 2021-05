Kunsthaus Erfurt zeigt Fotos vom einstigen Ort des Blümelns

Erfurt. Der Kunstblume aus Trutzhain auf der Spur ist der Erfurter Fotokünstler Marcel Krummrich. Eine Auswahl seiner Werke zeigt jetzt das Kunsthaus.

Lange hatte der Besitzer der Kunstblumenmanufaktur Trutzhain im Nordhessischen auf Rettung gehofft. Darauf, dass die Schließung 2003 nicht endgültig sein würde, er sich gegen Importe zumeist aus China doch irgendwie durchsetzen könne. Vergebens. Die Handwerkskunst ist nicht mehr gefragt, die teuer angeschafften Stanz- und Prägemaschinen ebenso wenig. Bestand haben sie dennoch: In den Aufnahmen des Erfurter Fotokünstlers Marcel Krummrich.

Seit 2009 begibt er sich in der Baracke der Firma Lumpe immer wieder auf Spurensuche. Ausschnitte seines mittlerweile großen Konvoluts an Fotos zeigt das Kunsthaus Erfurt ab Freitag, 7. Mai, in seiner Galerie. Immerhin Einzelbesuche – mit Negativ-Test und FFP2-Maske – können in der Ausstellung „Blumenfabrik“ vereinbart werden.

Bilder werden ergänzt durch den Film „Blumen made in Trutzhain“

Versprochen wird „ein poetischer Nachhall einer Jahrtausende alten, verblassenden Handwerkskunst“, auch Blümeln genannt. Passend zur Bundesgartenschau, kann der Betrachter der Bilder in die Kunstblumenfabrik Lumpe eintauchen. Für seine erste Einzelausstellung im Kunsthaus hat er die abstrakteren, teils düster-melancholisch wirkenden Aufnahmen gewählt, nicht die gefälligen Stillleben, die ebenfalls in Trutzhain entstanden. Ergänzt werden seine Bilder durch einen Film, den Julia Charlotte Richter in der Blumenfabrik aufgenommen hat: „Blumen made in Trutzhain“ gibt einen Einblick in die Geschichte. Original-Objekte aus der Manufaktur machen die Ausstellung komplett. Werkzeuge und Kunstäpfel wurden eigens aus der Blumenfabrik nach Erfurt geholt.

Eine Tüte künstlicher Äpfel. Foto: Marcel Krummrich

Krummrich hat eine lange Verbindung zu der kleinen Manufaktur in der kleinen Baracke, in der er das erste Mal im Rahmen eines Stipendiums fotografiert hat. Damals war der ganze Ort sein Thema. „Irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen“, sagt er. „Bei jedem Besuch gab es etwas Neues zu entdecken“, so Krummrich. Jedes Mal habe sich die Manufaktur verändert gezeigt.

„Es ist jedes Mal wie das Eintauchen in eine fremde Welt“

Etwa 20 seiner Aufnahmen, die auch diesen Wandel dokumentieren, sind im Kunsthaus zu sehen. Raum für Raum, Stück für Stück hat er all die Jahre die handwerklichen Artefakte der hessischen Kunstblumenmanufaktur fotografiert. „Es ist jedes Mal wie das Eintauchen in eine fremde Welt“, sagt Marcel Krummrich, der seit 1995 für Zeitschriften und Magazine fotografiert und später an der Ostkreuz-Schule seinen Abschluss gemacht hat.

Ausstellung im Kunsthaus Erfurt, Michaelisstraße 34, Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Tel. 0361 / 5 40 24 37, www.kunsthaus-erfurt.de