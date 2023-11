Mehrere Faustschläge verteilte ein Ladendieb in Erfurt. (Symbolbild)

Ladendieb geht in Erfurt auf Kunden los

Erfurt. Zwei Kunden griffen geistesgegenwärtig ein, doch der mutmaßliche Dieb schlug zu.

Am Samstagabend ging ein Ladendieb in der Schmidtstedter Straße auf mehrere Kunden los. Der 23-jährige Mann wollte in einem Geschäft eine Bierflasche mitgehen lassen.

Als ihn der Kassierer daraufhin ansprach, versuchte der Dieb den Angestellten mit der Flasche zu schlagen. Diese fiel allerdings zu Boden und der 23-Jährige schnitt sich daran.

Bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung mit einem 38-jährigen Kunden, schlug der Mann zu. Ein Faustschlag traf den 38-Jährigen ins Gesicht. Ein weiterer Kunde im Alter von 25 Jahren versuchte zu schlichten, doch der 23-jährige Dieb schlug ihm ebenfalls ins Gesicht.

Auch er wurde bei dem Handgemenge verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung.

