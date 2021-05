Ladendieb in Erfurt stiehlt für seine Flucht Roller von Siebenjähriger

Erfurt. In Erfurt hat ein Ladendieb auf seiner Flucht den Laufroller von einem siebenjährigen Mädchen gestohlen.

Zwei noch unbekannte Männer haben am Samstagabend in Erfurt in einem Supermarkt am Berliner Platz für Aufregung gesorgt, als einer der beiden Geld aus einer Kasse entnahm. Laut Angaben der Polizei zettelte zunächst einer der beiden in der Warteschlange an der Kasse einen Streit an. Sein Begleiter nutzte die Gelegenheit, griff in die geöffnete Kasse und stahl aus dieser ein Bündel Geldscheine.

Gemeinsam rannten die beiden Männer anschließend aus dem Laden, wobei sie von der Kassiererin verfolgt wurden. Auf der Flucht entwendete einer der Räuber den Roller eines siebenjährigen Mädchens und konnte damit unerkannt verschwinden.

Bei ihrer Flucht verloren die Täter einen Teil der erbeuteten Geldscheine, sodass es letztlich rund 40 Euro sind, die sie stehlen konnten. Die Polizei konnte dem Mädchen übrigens ihren Roller wieder zurückgeben, nachdem er im Umkreis des Tatorts aufgefunden werden konnte.