Lage in den beiden Erfurter Krankenhäusern stabil

Die Impfstellen, die in Erfurt für die Corona-Schutzimpfungen an den beiden Krankenhäusern eingerichtet werden, sollen Mitte Dezember einsatzbereit sein.

Sobald der Impfstoff gegen Covid 19 in Erfurt angekommen ist, soll er in den beiden Impfzentren verabreicht werden. Sie werden derzeit eingerichtet – eine am Helios-Klinikum und eine am Katholischen Krankenhaus. „Mitte Dezember sind sie einsatzbereit“, sagt Dr. Michael Sakriß von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), die den Aufbau betreut und die Impfzentren dann auch betreiben wird. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“