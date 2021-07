Landesjugendensembles aus Thüringen spielen auf der Buga in Erfurt

Erfurt/Sondershausen. Auftritte sind am kommenden Sonntag geplant. Mit dabei sind auch Schüler der Landesmusikakademie Sondershausen.

Die Landesjugendensembles Bigband, Zupforchester, Neue Musik und Chor kommen am Sonntag, 11. Juli, auf der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt zusammen, um ein Programm auf die Bühne zu stellen. Die knapp 100 jungen Musiker aus Thüringen sind zwischen 13 und 28 Jahre alt.

Auf dem Petersberg treten zwischen 10 und 14 Uhr das Landesjugendzupforchester, der Landesjugendchor und das Landesjugendensemble Neue Musik auf. Kleinere Formationen der Ensembles spielen auf dem weiteren Gelände. Ab 17 Uhr ist die Landesjugendbigband dran. Die Moderation des Programms übernehmen die künstlerischen Leiter und Leiterinnen.

„Im Fliederbusch ein Vöglein saß…“, so hat der Landesjugendchor unter der Leitung von Nikolaus Müller sein Programm überschrieben. Am Ende der Themenwoche „Buga rosarot“ werden sich die 36 Sänger und Sängerinnen der Musik von Wilhelm Berger, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Henry Purcell und Peter Cornelius widmen. Das Landesjugendzupforchester unter der Leitung des Gastdirigenten Christian Laier lädt zu einer musikalischen Reise durch Deutschland, Schweden und Mexiko ein. Die klassischen Suitensätze und facettenreichen Variationen über eine Courante von Praetorius werden ebenso gespielt wie der melancholische 2. Satz des Gitarrenkonzertes von Eduardo Angulo und folkloristische Musik Schwedens.

Die Komposition „bugaton“ ist für den Auftritt des Landesjugendensembles Neue Musik auf der Buga 2021 entstanden. Es ist eine Mischung aus Musik, Sprache, Geräusch und Theater. Bei der Realisation wird Kreativität und Improvisationsvermögen verlangt.

Das diesjährige Programm der Landesjugendbigband trägt den Titel „Tribute to Sammy and Chick“. Sammy Nestico schrieb über 600 Stücke für Bigband, unter anderem für Frank Sinatra. Musikalisch groß geworden ist Chick Corea mit Miles Davis in dessen Band, bevor er 1970 seine eigenen Wege ging.