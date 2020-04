Ende Juni entdeckt der Schwiegersohn die schwer verletzte Frau am Morgen nach dem Überfall. Der Tatort wird abgesperrt, die Kriminalpolizei beginnt ihre Ermittlungen.

Landgericht Erfurt verhandelt Angriff auf 89-Jährige

Der brutale Angriff auf eine 89-jährige Frau am Stadtrand von Erfurt wird ab Donnerstag der kommenden Woche am Landgericht Erfurt verhandelt. Marcel W. soll die Seniorin vergangenen Juni bei einem Einbruch in ihr Wohnhaus durch zwei Schläge mit einem Spaten lebensbedrohlich verletzt haben, als er nach Diebesgut suchte. Letztlich sollen zwei Ketten seine Beute gewesen sein.

