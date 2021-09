Modelltraktoren sind derzeit in Andisleben zu sehen.

Landwirtschaft im Maßstab 1:32 in Andisleben zu sehen

Andisleben. Wanderausstellung lädt ein ins Andislebener Dorfgemeinschaftshaus

„Landwirtschaft in Miniatur“, ist der Titel einer Wanderausstellung, die seit dem 24. September im Rahmen der Kreiskulturwoche des Sömmerdaer Landkreises im Dorfgemeinschaftshaus in Andisleben zu sehen ist. Besucher erhalten Einblicke in die Arbeitsabläufe der Landwirtschaft im Maßstab 1:32. Neben neuzeitlichen Landmaschinen, Ställen und Gebäuden sind auch historische Modelle zu bestaunen. Alle Exponate stammen aus der Sammlung von Enrico Gropp, einem Sammler von Landmaschinenmodellen. Zu den Höhepunkten gehören sowjetische/russische Traktoren.

Zu besichtigen ist die Schau am morgigen Donnerstag, 30. September, von 17 bis 19 Uhr. Geöffnet ist auch am Freitag, 1. und Samstag, 2. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, dem 3. Oktober, von 14 bis 18 Uhr.

