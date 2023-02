Eine Zeugin berichtete, dass nach der Automatensprengung zwei Personen in einem schwarzen Kleinwagen flüchteten.

Lauter Knall mitten in der Nacht: Zigarettenautomat in Erfurt gesprengt

Erfurt. Unbekannte haben in Erfurt einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Fahndung nach ihnen läuft. Ein Anwohner war in der Nacht durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden.

Eine Explosion schreckte in der Nacht zu Samstag einen Anwohner am Moskauer Platz auf. Zwei Unbekannte hatten laut Landespolizeiinspektion Erfurt in der Budapester Straße gegen 00.30 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurde das Gehäuse des Automaten mehrere Meter weit geschleudert und zahlreiche Zigaretten auf dem Boden verteilt.

Eine Zeugin beobachtete in diesem Zusammenhang zwei Personen, die mit einem schwarzen Kleinwagen davonfuhren. Wie viel Geld und Zigaretten die Diebe erbeuteten, ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/78400 entgegen.

