Lauter Partylärm in Erfurt unter Corona-Regeln

Erfurt. Polizeieinsatz am späten Freitagabend.

Am späten Freitagabend meldete sich ein Anwohner aus der Erfurter Innenstadt bei der Polizei Erfurt Nord. Grund für seinen Anruf war die Beschwerde über Partylärm - trotz geltender Sperrstunde. Anstatt in einem gut gefüllten Lokal wurde in einem Wohnhaus gefeiert.

Der 22-jährige Gastgeber war laut Polizei bestens vorbereitet und hatte die Feierlichkeit angemeldet. Die Gästeschar zeigte den Beamten die erforderlichen Nachweise der 2G-Beschränkung und durfte, wenn auch leiser, weiterfeiern.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen