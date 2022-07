Lebensgeschichten stehen hinter der Gründung des Ausländerbeirates in Erfurt

Erfurt. Aus dem Kampf für ein Bleiberecht heraus folgte vor 30 Jahren die Gründung des Ausländerbeirats. Integration bleibt Hauptthema des Gremiums.

Vietnam, Kuba, Mosambik, Angola, Algerien. Wenn in der DDR von Ausländern die Rede war, dann von Menschen, die aus diesen Staaten kamen. Das Schicksal dieser meist als Vertragsarbeiter angeheuerten Menschen führte vor 30 Jahren zur Gründung des Erfurter Ausländerbeirates. Damals ging es in erster Linie um das hier leben, arbeiten und bleiben dürfen. Themen, um die sich aber auch bis heute die Arbeit der Mitglieder des Beirates dreht.

Vertragsarbeiter standen nach der Wende vor dem Nichts

Thanh Luong Fila und José Manuel Paca erlebten genau diese Unsicherheit nach der Wende. Auch wenn sich ihre Biografien stark unterscheiden. Frau Fila kam bereits 1966 in die DDR, um zu studieren. Starkstromtechnik. Kehrte 1972 zurück und erlebte in Hanoi noch drei Jahre den Bombenkrieg der Amerikaner. Sie arbeitete in Vietnam im Ministerium, kam aber immer mal wieder in die DDR. War dann ab 1987 wieder per Vertrag zum Arbeiten hier. Sie erinnert an das System der Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter. Für fünf Jahre durften oder sollten sie hier bleiben und Lücken im Arbeitsmarkt der DDR füllen. „Vietnamesen waren doch eigentlich nur als Beschäftigte der Leichtindustrie bekannt“, sagt sie. In der Textilbranche waren sie gern gesehen. Angolaner, Kubaner oder Algerier arbeiteten auf dem Bau oder in Industriebetrieben.

Unterschiedliche Rechte zwischen Gastarbeitern in Ost und West

Eigentlich unterschied sich das nicht groß von den Türken oder Italienern, die zu Zehntausenden in die Bundesrepublik geholt wurden. Doch ein vergleichbares Bleiberecht sollte den DDR-Gastarbeitern verwehrt bleiben. „Wir haben erkannt, dass wir dafür kämpfen müssen“, sagt Thanh Luong Fila.

José Paca steckte besonders in der Klemme. Sein Ausbildungsverhältnis löste sich mit der Wende in Luft auf. Er stand ohne Arbeit, Geld und Wohnung da. In seinem Heimatland war Bürgerkrieg, er wollte nicht zurück und nicht wieder im Auftrag der von Korruption durchsetzten Staatsmacht arbeiten.

„In Angola war von den Deutschen in der DDR immer vom Brudervolk die Rede“, erinnert er sich, „aber hier war dann alles so kalt von der Atmosphäre.“ Und daran änderte sich mit der Wende nichts. Eher, dass Rassismus nun ganz offen zutage trat. Was zu den existenziellen Problemen mit dem Bleiberecht hinzu kam. Er musste aus Erfurt weggehen, um den Angriffen vor der Wohnung oder in Straßenbahnen zu entgehen. War kurz in Wien, kam aber nach Erfurt zurück.

So wie er es bis heute tut, suchte Paca Verbündete. Im Westen, bei einem Besuch von Ausländervertretern in Essen, kriegt er einen Rat mit auf den Weg: „Es gibt Möglichkeiten Einfluss zu nehmen und etwas zu verändern, wenn man eine politische Interessenvertretung gründet.“

Ausländerbeirat als Partner für Gespräche mit der Politik

José Paca versucht es eine Nummer kleiner. Gründet einen Sportverein, bei dem schon damals Integration die Hauptrolle spielt. Um aber eben auch mit den politischen Entscheidungsträger der Stadt und im Land verhandeln zu können, dafür bedurfte es eines Gremiums oder Werkzeugs. Was am 22. März 1992 zur Gründung des ersten Ausländerbeirates auf dem Gebiet der früheren DDR führte. Oberbürgermeister Manfred Ruge (CDU) hatte die Initiatoren um Paca und Thanh Luong Fila bestärkt, der Stadtrat sein Votum dafür gegeben. Letztlich saßen und sitzen ja neben Migranten auch Vertreter der Fraktionen mit im Beirat.

Als erstes stand die Aufnahme von Flüchtlingen als großes Thema an. Paca, Thanh Luong Fila und ihre Mitstreiter traten dafür ein, dass Menschen aus Togo, Albanien und vor allem den Nachfolgestaaten Jugoslawiens nicht nur betreut, sondern auch respektvoll behandelt wurden. Die Unterbringung in Kühnhausen brachte viele Probleme mit sich. Warengutscheine für bestimmte Läden diskriminierten die Ankommenden. Hier kämpfte der Rat um Verbesserungen.

Integration und Gleichberechtigung zum Lebenssinn

Für Jose Paca ist dieser Einsatz für Migranten, sind aber auch Integration und Gleichberechtigung zum Lebenssinn geworden. Er wurde in den Vorstand des Bundesausländerbeirates gewählt. Als Ostdeutscher mit afrikanischer Herkunft – also ohne breite Lobby.

Aus dem Thema Bleiberecht wurde das Thema Einbürgerung. Mit allem, was dies tangiert. Und schon kommt Paca auf die aktuelle Situation in der Stadt. So sei die Ausländerbehörde – wie auch diese Zeitung mehrfach berichtet – völlig überlastet. Zu wenig Personal, keine Räume. Mit der Zahl der Migranten, heute seien es rund 22.000, wuchs die Verwaltung nicht mit. „Hier sind die Wartezeit zu lange.“ Und was die Einbürgerung oder den Aufenthalt von wichtigen Arbeitskräften betrifft, da bedürfe es viel mehr Flexibilität. Alles Gründe, um als Ausländerbeirat dran zu bleiben. Manchmal auch unbequem.