Leere Lagerhalle in Flammen und Wohnung ausgebrannt

Erfurt. Die Feuerwehr in Erfurt ist am Wochenende zu zwei Bränden alarmiert worden.

In Erfurt kam die Feuerwehr am Wochenende bei zwei Bränden zum Einsatz, in der Berliner Straße gab es einen Wohnungsbrand, außerdem stand eine Lagerhalle in der Rosengasse in Flammen.

Wohnungsbrand in der Berliner Straße

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr in die Berliner Straße gerufen. In Flammen stand hier eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrgeschossers. Mehrere Mieter wurden unverletzt von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Zur Ursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Feuer in leerstehender Lagerhalle

Nicht zum ersten Mal hat am Sonntag eine leerstehende Lagerhalle an der Erfurter Rosengasse gebrannt: Gegen vier Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, erst gegen 9 Uhr war der Einsatz von Kräften der Berufsfeuerwehr und einer Freiwilligen Wehr aus Erfurt beendet. Personen wurden nicht verletzt. Auch in diesem Fall können noch keine Angaben zur Ursache gemacht werden.

Lagerhalle in Erfurt in Flammen Lagerhalle in Erfurt in Flammen In einer leerstehenden Lagerhalle in Erfurt ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

