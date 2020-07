Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leerer Stuhl in der Erfurter AfD-Fraktion

Nach dem Ableben des AfD-Stadtrates Klaus-Dieter Kobold im Juni ist noch kein Nachrücker vereidigt worden. Der siebte Stuhl der AfD blieb in der Sitzung am Mittwoch bereits zum zweiten Mal leer. Das lag an einer ungewöhnlichen Situation, die es in der 30-jährigen Stadtrats-Geschichte so noch nicht gegeben hat. Der Stadtverwaltung war es nämlich nicht gelungen, den nominellen Nachrücker aus der Kommunalwahl, Matthias Katze, zu kontaktieren. Die AfD, aus der Katze inzwischen ausgetreten war, hatte offenbar auch keinen Kontakt mehr zu ihrem früheren Parteimitglied. Trotz Einladung war Katze auch am Mittwoch „erkennbar nicht“ erschienen, wie es der Stadtrats-Vorsitzende Michael Panse (CDU) formulierte. So stellte sich die Frage nach dem Umgang mit dem Mandat, das der potenzielle Inhaber weder angenommen noch abgelehnt hat. „Da müssen wir im September weitersehen“, meinte Panse. Erst am Donnerstag klärte sich die Situation auf. Wie unsere Zeitung erfuhr, erreichte die Stadtverwaltung eine Nachricht, laut der Matthias Katze sich als außerstande erklärte, das Mandat anzunehmen.

Efs BgE.Lboejebu nju efo oåditunfjtufo Xbimtujnnfo jtu Nbsjp D{zqjpolb/ Ojnnu fs ebt Nboebu bo- l÷oouf fs jn Tfqufncfs wfsfjejhu xfsefo/