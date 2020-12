LEG-Mitarbeiter spenden an Bummi-Kaufhaus

Kindern, die in Familien mit geringem Einkommen leben, eine Freude bereiten – das war auch in diesem Jahr das Anliegen vieler Mitarbeiter der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG): Sie sammelten in der Adventszeit neue und gebrauchte Spielsachen.

Zugute kommt die Zuwendung, die sich auf rund 20 große Kartons verteilt, dem Bummi-Kaufhaus in der Thomasstraße. Anke Kalb, LEG-Abteilungsleiterin Personal- und Fachkräftemanagement, überreichte die Spende. Das bereits mehrfach von der LEG unterstützte Bummi-Kaufhaus ist ein Projekt der Awo Thüringen. Hier können Eltern mit geringem Einkommen preisgünstig Spielsachen und Kleidung für ihre Kleinen erwerben.