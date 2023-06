Leipziger Duo spielt auf der Erfurter Predigerwiese

Das Duo Stiehler/Lucaciu kommt mit einem neuen Album zu einem Konzert auf die Predigerwiese an der Predigerkirche.

Erfurt. Sascha Stiehler und Antonio Lucaciu machen Musik mit Clueso, Max Prosa und Elif – und sind nun als Duo mit ihrem neuen Album in Erfurt zu erleben.

Das Duo Stiehler/Lucaciu spielt am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr auf der Predigerwiese. Am Vortag bringen sie ihr neues Album „Klappen & Tasten“ heraus, dessen Titel sie natürlich im Gepäck haben werden. Sascha Stiehler und Antonio Lucaciu sind in Erfurt keine Unbekannten: Zusammen haben sie mehrfach den Molsdorfer Kultursommer mit ihrem Auftritt bereichert, Antonio Lucaciu gehört als Saxofonist zur Band von Clueso. Auch mit Max Prosa, Günther „Baby“ Sommer, Elif und Amarcord haben die beiden Musiker der Leipziger Szene schon musiziert, nun haben sie sich wieder auf ihr Duo konzentriert. Ihr Album bezeichnen sie als Reise ins „Ich“ und ins Stiehler/Lucaciu-Universum, die nach einer Fusion aus Klassik, Jazz und Pop klingt.