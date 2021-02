Leiter von Gedenkstättenstiftung spricht in Erfurter Diskussionsformat über Kolonialismus

Mit der Reihe „Im Dekolonial-Salon“, einem Online-Format, möchte die Initiative Decolonize Erfurt in drei Expertengesprächen Hintergründe und Fakten zu Fragen der Erinnerungspolitik und der (deutschen) Kolonialgeschichte erörtern. Zur ersten Diskussion per Facebook-Livestream ist Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora zugeschaltet. Am 22. Februar geht es um die Fragen der Bewertungsmaßstäbe: Mit welchen Maßstäben können wir historische Personen beurteilen? In welchem Verhältnis stehen in der Vergangenheit herrschende Wertvorstellungen zu heutigen demokratischen Gerechtigkeitsstandards?

Am 22. Februar um 19 Uhr auf der Facebookseite von Decolonize Erfurt.