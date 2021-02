Lernort Bauernhof: Sieger aus Region Sömmerda / Erfurt

Schulklassen aus Straußfurt, Haßleben und Kölleda haben in einem Wettbewerb zu Landwirtschaft am besten abgeschnitten. „Lernort Bauernhof Thüringen“ – so hieß die Überschrift. Nun wurde bekanntgegeben, welche Klassen sich über den Besuch auf der Bundesgartenschau in diesem Jahr in Erfurt oder eine Milchparty im Klassenzimmer freuen dürfen.

Trotz erschwerter Bedingungen wie Unterricht von zuhause oder der Sorge, ob Lernziele in diesem Jahr erreicht werden könnten, hätten 16 Thüringer Grundschulklassen und Hortgruppen die richtige Lösung zu den Quiz-Fragen und Rätseln eingesendet, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Vereine Landvolkbildung Thüringen und Thüringer Ökoherz, die den Wettbewerb ausgerufen hatten. „Jede Menge Fotos, Geschichten, Briefe und Basteleien haben das Projektteam erreicht und zeigen, wie viel Freude und Interesse die Schüler und Schülerinnen an landwirtschaftlichen Themen haben“, heißt es in der Mitteilung.

Verlost wurden ein Besuch der Bundesgartenschau in Erfurt und zwei individuell ausgerichtete Milchpartys für die Gewinnerklassen. Der Buga-Besuch umfasst auch eine Bildungsveranstaltung zu Blühpflanzen im Rahmen im Grünen Klassenzimmer auf der Ega. Die Milchpartys werden von Fachleuten vorbereitet.

Aber auch die anderen Teilnehmer würden belohnt: Sie erwarte ein Überraschungspaket, das sie bei der weiteren Erkundung der heimischen Landwirtschaft spielerisch unterstütze. Vom Erfolg des ersten Gewinnspiels motiviert, planen die Organisatoren ein weiteres Quiz im Frühjahr – diesmal für 5. und 6. Klasse.

1. Platz: Klasse 4b der Grundschule im Schlosspark in Straußfurt

2. Platz: Klasse 3b der Heinz-Sielmann-Grundschule in Haßleben

3. Platz: Klasse 3a der Wippertus-Schule in Kölleda

www.lernort-bauernhof-thueringen.de