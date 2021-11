Leseerlebnis der etwas anderen Art

Brit Schwarze, Bibliothekarin in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, empfiehlt Graphic Novels.

Von der Geschichte aufgesogen, das passiert uns zwar beim Lesen etlicher Bücher, doch nichts gibt uns mehr das Gefühl, mitten in der Story zu sein als Graphic Novels. Dabei hilft nicht nur der Text, sondern es helfen auch die fantastischen Bilder und wunderbaren Zeichnungen der Illustratoren. Graphic Novels sind die „anderen“ Comics. Das Format ist buchähnlich, die Geschichten sind abgeschlossen und meist auch umfangreicher als Comics. Im wahrsten Sinne des Wortes sind Graphic Novels gezeichnete Romane.

Ein ganzes Regal voll bieten wir für Jugendliche und Erwachsene in unserer Hauptbibliothek am Domplatz 1 an. Stöbern Sie vor Ort oder in unserem Online-Katalog unter www.bibliothek.erfurt.de durch unsere Angebote.

Auf der Bestenliste im Herbst 2021 ist der Titel „Dragman“ von Appleby, Steven zu finden. Ein Superheld in Frauenkleidern ist Transmann und versucht, dies jahrelang vor seiner Mutter und seiner Frau zu verheimlichen. Als er das erste Mal in Frauenkleider schlüpft, stellt er nicht nur fest, dass dies seine wahre Identität ist, sondern auch, dass er dadurch Superkräfte erhält. Oder die großartige Umsetzung des Dystopie-Klassikers 1984 von George Orwell. Winston Smith arbeitet für ein diktatorisches Regime, zweifelt jedoch am System. Der Geschichte um Smith und den gelungenen Bildern wird hier viel Platz gegeben. Der Stil ist sehr abwechslungsreich und spannend und wirkt wie aus einem Guss. Neugierig geworden? Dann schauen Sie bei uns vorbei.