Lesestart-Sets für Dreijährige in Erfurter Bibliotheken

Erfurt. In einer bundesweiten Aktion zur Leseförderung werden in den städtischen Bibliotheken Büchersets an Dreijährige verteilt.

Mit dem Neugierigmachen der Kinder auf das Lesen und die Beschäftigung mit Büchern kann man nicht früh genug anfangen: Alle dreijährigen Kinder können ab Sonnabend, 5. März, in der Kinder- und Jugendbibliothek, in den Bibliotheken am Domplatz, Südpark und Berliner Platz ihr eigenes Lesestart-Set abholen. Das Set besteht aus einem fröhlichen Bilderbuch, das den Tagesablauf von Billie und Joko erzählt.

Zudem gibt es für die Eltern und Großeltern mehrsprachige Anregungen und Tipps, wie sie das Betrachten von Bilderbüchern, das Vorlesen und Spielen in ihren Alltag einbauen können. Das ganze Set ist in einem nachhaltigen Stoffbeutel verpackt und somit für die Kleinen leicht zu tragen. Besonders sind die Familien angesprochen, in deren Familienalltag das Vorlesen und Erzählen bislang nur eine kleine Rolle spielt.

Ab Montag, 7. März, gibt es die Sets auch in den Bibliotheken Drosselberg, Krämpfervorstadt, Johannesplatz und der Fahrbibliothek – solange der Vorrat an Lesestart-Sets reicht. Die Aktion „Lesestart 1-2-3“ als bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung wird von der Stiftung Lesen durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, wie die Stadtverwaltung Erfurt mitteilt.