Die Cyriakskapelle in Erfurt.

Letzte Lesung im Buga-Sommer: Kostbarkeiten in der Kapelle

Erfurt. Die letzte Lesung im Buga-Sommer in der Cyriakkapelle verspricht Einzigartigkeit.

Der letzte Höhepunkt des Buga-Sommers rund um die Cyriakkapelle findet am Samstag, 9. Oktober statt. Der Berliner Autor Martin Rößler wird unter dem Titel „Wolfes Tod und Hasenpredigt“ aus seinen Texten lesen. Als Autor seiner feinsinnig-kratzbürstigen, intelligent-humorvollen Werke ist er nicht nur ihr Verfasser. Über die kundige Auswahl von Schrift und Papiermaterial und den Druck bis hin zur Bindung stellt er seine bibliophilen Kostbarkeiten in kleinen, raren, privaten Auflagen selbst her. Sie sind nicht im Handel erhältlich.

9. Oktober 17 Uhr, Cyriakkapelle, Im Gebreite 75, Eingang auch an Haltestelle Ega. Eintritt kostenlos (ein Buga-Ticket wird nicht benötigt). Plätze können reserviert werden über cyriak@gmx.de