Die Dauerausstellung im Erdgeschoss des Stadtmuseums ist um eine Attraktion reicher: Hier wird nun an die Geschichte der ersten Universitätsgründung Deutschlands in Erfurt erinnert und das Schreibkästchen von Martin Luther ausgestellt, der dereinst hier Student war. Museumspädagogin Colette Fröhlich (von links nach rechts), Kurator Hardy Eidam, Fördervereinsvorsitzender Steffen Raßloff und Martin Sladeczek, Direktor der Erfurter Geschichtsmuseen, stehen an der Vitrine mit dem besonderen Ausstellungsstück.