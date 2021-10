Letztmalig „Primetime“ im Erfurter Schauspielhaus

Erfurt. Das Film-Festival Primetime findet am Mittwoch im Erfurter Kinoklub seinen Abschluss.

Ronald Troué und Lars Kalkbrenner (vorn von links) vom Erfurter Kinoklub freuen sich über das neu gestaltete Wandbild des Weimarer Illustrators und Künstlers Stefan Kowalczyk. Gemeinsam mit den Mitstreitern Thomas und Johannes (hinten von links) bespielt das Team die Hinterbühne des Alten Schauspielhauses mit dem Film-Festival „Primetime“ am Mittwoch, 19.30 Uhr, zum fünften Mal. Den Abschluss des ausgewählten Kinoprogramm ist der in Kolumbien spielende Streifen „Monos“. „Die hier entfachte audiovisuelle Kraft zieht unweigerlich in ihren fieberhaften, schlammigen und verschwitzten Bann und hinterlässt einen lang nachwirkenden Eindruck“, wie Troué sagt.