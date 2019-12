Dominik Saure ist mit seinen Fotos der Autor des Buches „#erfurtliebe“, hier an einem seiner Lieblingsorte: der Krämerbrücke.

Erfurt. Seine Liebe zu Erfurt drückt Dominik Saure in Fotos aus. Ein Verlag hat aus den Bildern seines Instagram-Kontos jetzt ein Buch gemacht.

Liebe zu Erfurt in Fotos ausgedrückt

Aus allen Wolken gefallen ist Dominik Saure, als ein Buchverlag den Kontakt zu ihm suchte: Seine Erfurt-Fotos waren aufgefallen, man wolle ein Buch daraus machen. „Ich war völlig baff“, sagt der 28-Jährige, „aber natürlich begeistert!“. Besondere Ansichten, fern von Postkartenklischees, hat Saure in seinem Instagram-Konto „placesErfurt“ gesammelt. Die ersten Aufnahmen sind mit dem Handy entstanden, später ist er auf eine Sony-Digitalkamera umgestiegen, irgendwann nahezu täglich auf Motivsuche in der Stadt unterwegs gewesen. Gern ganz früh morgens, wenn die Stadt noch schläft und der Sonnenaufgang sie in eine besonderes Licht taucht.

„Erfurt hat einen besonderen Charme“, sagt Dominik Saure. „Hier gibt es so viele Gassen und Ecken, die Motive bieten.“ Nicht nur die Altstadt nimmt er dabei in den Blick, auch die Magdeburger Allee oder das Rieth, auf der Liste eines Stadtfotografen meist nicht weit oben zu finden, habe schöne Seiten. Sein Lieblingsort aber ist der Petersberg. Ein Blick von dieser Stadtkrone aus, aufgenommen im Sommer um 6 Uhr morgens, ist denn auch sein Lieblingsbild unter den vielen, zu denen natürlich Motive der Krämerbrücke oder der Kirchgasse zählen. Besonderen Charme eingefangen Unter dem Titel „#erfurtliebe“ ist aus der Idee tatsächlich ein Buch mit 128 Seiten geworden, herausgegeben vom Mitteldeutschen Verlag, das Erfurts vielfältige Facetten zeigt. Zuerst aufmerksam geworden auf den jungen Hobbyfotografen war Jessica Fichtel (feels-like-erfurt.de). Sie hatte fünf Fotografen der Stadt vorgestellt, darunter Dominik Saure. Als freiberufliche Autorin und Bloggerin hat sie nun auch den Text zu den Fotos geliefert. So ein Buch, sagt er, sei dann doch etwas ganz besonderes. „Etwas Bleibendes eben“, im Kontrast zu eher flüchtigen „sozialen Medien“, die er für die Tourismusgesellschaft betreut. Es habe seine Zeit gebraucht, ehe er tatsächlich realisiert habe, dass er jetzt ein eigenes Buch besitzt. Als Skateboarder hatte der gebürtige Nordhesse zunächst vor allem gefilmt. Als ihn sein Duales Studium im Bereich Marketing/Management nach Erfurt und zur Thüringer Tourismusgesellschaft verschlug, begann er schnell, seinen neuen Wohnort mit der Fotokamera zu erkunden. 165 Bilder finden sich in seinem Konto inzwischen wieder – gut 2250 Abonnenten kann er vorweisen. Vor zwei Jahren schließlich meldete er ein Kleingewerbe an, liefert Fotos und Videos gegen Bezahlung. Sein Faible ist dabei eigentlich die Landschafts- und die Porträtfotografie. Dominik Saure - #erfurtliebe, 128 Seiten, Mitteldeutscher Verlag, ISBN 978-3-96311-222-5