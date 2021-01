Lieber Schießbude als Backstube

Die „Gruppe Jürgen Kerth“ 2016: An Jürgen Kerth, Eberhard „Amsel“ Meyerdirks und Lothar „Lotix“ Wilke (von links) kommt man nicht vorbei, wenn es um deutschsprachigen Blues geht. Jetzt sind es nur noch zwei.

Er war der Mann, der für den Erfurter Blues den Takt angegeben hat. Eberhard „Amsel“ Meyerdirks saß vor allem bei den Aufnahmen am Schlagzeug, mit denen Jürgen Kerth ein Stück Thüringer Musikgeschichte geschrieben hat. Zuletzt zum Jubiläum der Band 2016 im Stadtgarten. Am 13. Januar ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Bis zuletzt hat er gegen seine Alzheimer-Erkrankung angekämpft – und letztendlich verloren.

Mit ihm ging wieder einer von der „alten Garde“, die sich mit ihrer Leidenschaft gegen das System stellen musste. Die den in der DDR unerwünschten Sound, Beat, Rock und Jazz, trotzdem auf die Bühne brachten, die sich die Musik nicht verbieten ließen – mit ihr den Sozialismus überlebten.

Eberhard Meyerdirks war lieber als Musiker unterwegs, als in seinem erlernten Beruf als Bäcker, an den ihn bis zuletzt sein Spitzname „Amsel“ erinnert – ein etwas dunkler geratenes Gebäck, das von ihm mitunter aus dem Ofen gezogen wurde.

Seit den frühen 1970er bevorzugte er die Schießbude der Backstube, trommelte mit den Silantos in Bars und Gasthäusern – bis ihn Jürgen Kerth überredete, das Hobby zum Beruf zu machen. Seit 1974 gehörte er zur Kerth-Formation – mit vielen Höhen und Tiefen. Er ließ sich abwerben, kehrte zurück, musste seine Position mit einem zweiten Schlagzeuger teilen und war letztendlich in der kreativsten Phase der Band der entscheidende Antrieb. Bei allen drei auf dem staatlichen Amiga-Label eingespielten LPs saß er an den Drums –„Gruppe Jürgen Kerth“ 1978, „Komm herein“ 1980 und „Gloriosa“ 1982.

Nur bei Kerth zu trommeln war Meyerdirks allerdings nicht genug. In den 1980er Jahren ging er mit Lothar Stuckart auf Tour, trommelte bei Diestelmann und diversen Gesangssolisten. 1988 war er letztmals mit Kerth auf Tour. Bis zum Mauerfall war er einer der gefragtesten Schlagzeuger der Republik – Erfurter Urgestein. Nach der Wende ließ er es ruhiger angehen, war lieber Gast als Gastgeber. Letztmals in Aktion konnten ihn die Erfurter 2016 zum Stadtgarten-Jubiläum erleben.