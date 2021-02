Katharina Pfeifer hat in Kaufmannsladen ein Stück altes Erfurt vor dem Vergessen bewahrt, darunter alte Becher von Born-Senf

Mittelhausen. Liebe zum Detail: Katharina Pfeifer hat in ihrem Kaufmannsladen in Mittelhausen ein Stück altes Erfurt vor dem Vergessen bewahrt

Liebespfeile und Erfurter „Quarg“ in Tüten

Ein Kaufmannsladen dürfte zu den schönsten Spielzeugen gehören, die Kinderherzen höher schlagen ließen. Zumindest war dies über viele Jahre und Generationen so. Unzählige kleine Fächer und Artikel en miniature entführten in eine kleine Welt, die unzählige Möglichkeiten bot – die im wirklichen Leben den Erwachsenen vorbehalten war. Im Kaufmannsladen konnte jede Nachfrage befriedigt werden, wurde verhandelt, verpackt und kassiert. Dieses Kindheitsglück in Erinnerung gehalten hat sich Katharina Pfeifer auf eine sehr eindrucksvolle Art. Mit einen Kolonialwaren-Geschäft im Maßstab 1:1.

Noch dazu mit einem besonderen Geschäft, in einem außergewöhnlichen Flair. Denn in den Regalen stehen fast ausschließlich nur Haushaltswaren, die in den vergangenen 100 Jahren im Angebot waren – der Großteil davon stammt von Erfurter Unternehmen, die heute kaum noch jemand kennt. Das Spektrum reicht von Strassers Einkochhilfe über Rotplombe Tortenguss bis zum Erfurter „Speisequarg“ mit Rahmzusatz. Und zu jedem Artikel weiß Katharina Pfeifer eine Geschichte zu erzählen.

Irgendwie wird dabei auch die Familiengeschichte erzählt. Denn die Vorfahren ihres Mannes hatten in Mittelhausen vor etwa 100 Jahren ein ähnliches Geschäft, das bis zur Mitte der 1970er-Jahre geöffnet hatte. Ein Kurzwarenladen mit angeschlossenem Friseur – und ab den 1950er-Jahren hatte „Opa Kurt“ zudem noch die Lizenz für standesamtliche Trauungen…

Alles begann mit geschenktenPuppen und Porzellan-Gedecks

Schon als Kind habe sie sich bevorzugt für alte Sachen interessiert. Was andere wegwarfen, war für sie interessant. Dass daraus eine Sammelleidenschaft wurde, daran wären vor allem die netten älteren Frauen aus der Nachbarschaft Schuld.

Jedes Jahr zu Weihnachten überraschten sie Katharina mit einer Puppe – inklusive einem dazu passenden Gedeck aus Porzellan. Damals sei eine Leidenschaft entfacht worden, die bis heute anhält. Katharina Pfeifer: „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie Dinge weggeschmissen werden, bei denen nicht erkannt wurde, dass sie ein Teil unserer Geschichte sind – in die eine Menge Handwerkskunst investiert wurde.“

Erst waren es die geschenkten Puppen, später wurden Flohmärkte und Trödelläden gesichtet, und dann war da der Ruf, der sich über Jahre erarbeitet wurde. Oft würden „alte Schätze“ vor der Haustür abgelegt, von denen die meisten jetzt einen festen Platz in der Sammlung haben. Oft anonym – ein Dankeschön deshalb auf diesem Weg!

Inzwischen gibt es so viel „Altes Erfurt“ im Depot, dass sich daraus die verschiedensten „Sonderausstellungen“ gestalten lassen könnten. So wie es ihre Zeit erlaubte, wurden einige bereits in verschiedenen Abteilungen vereint. Neben dem Laden und dem Frisiersalon gibt es einen Bereich für Spielzeuge, eine Galanterie, Kurz- und Haushaltswaren, eine Apotheke, Drogeriewaren, Reise-Utensilien, Tabakwaren... Kuriositäten, die Besucher regelmäßig ins Erstaunen versetzt. Vor allem sind es Dinge, die es heute nicht mehr gibt, die ihr es angetan haben.

Eine derartige Sammlung aufzubauen, wäre nicht möglich ohne einen Partner, der die gleiche Leidenschaft teilt. Denn, so scherzt die „Laden-Hüterin“: Ein bisschen verrückt muss man schon sein!

Michael Pfeifer, ihr Mann, hat sie nicht nur ermutigt, die Sammlung auf den derzeitigen Umfang zu vergrößern, er hat dafür auch die passende Kulisse gezimmert, quasi ein Haus darüber gebaut. Ursprünglich sollte der Laden einmal eine Werkstatt werden. Dann wurde durch Zufall eine komplette historische Ladeneinrichtung entdeckt – Maß genommen und festgestellt, dass sie perfekt passe. Vor sieben Jahren wurde sie „über Nacht“ über die Weihnachtsfeiertage eingepasst. Katharina Pfeifer erinnert sich: „Ich musste ihm in dieser Zeit sogar das Essen in die Werkstatt bringen…“

Er selbst steht ihr beim Sammeln der Erfurter Geschichte nicht nach. Allerdings in größeren Dimensionen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Fest steht: Es wurden Dimensionen gesammelt, die bis heute noch nicht richtig gesichtet wurden, ein Puzzle, das sich Stück für Stück zusammen fügt.