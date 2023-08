Lieder, Erinnerungen und eine Gedenkminute auf dem Erfurter Anger

Erfurt. Ukrainer versammeln sich auf dem Erfurter Anger, um ihren Unabhängigkeitstag zu feiern.

„An diesem Tag fühlen wir uns unserem Land besonders nah“, erklärten Tatyana Kusnezova und Svetlana Bondar. Mit ihren Kindern Artem (links) und Arina versammelten sie sich am Donnerstag wie viele andere ukrainische Geflüchtete auf dem Anger, um den Unabhängigkeitstag ihres Landes zu begehen. Es ist der zweite im Krieg und für viele von ihnen der zweite in der Fremde. Eine Veranstaltung vor allem im Zeichen von Ermutigung und des Gedenkens an die ukrainischen Soldaten, die in diesem Krieg kämpfen und starben.