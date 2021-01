Casjen Carl über eine Entdeckungsreise in den Keller

Guten Morgen in Erfurt

Guten Morgen in Erfurt Liegende Schönheiten

Es war nicht die verzweifelte Suche nach einem die Sinne vernebelnden Getränk, die in den Keller führte, sondern der gute Vorsatz, die Quittengelee-Vorräte zu sondieren. Doch in den untersten Regalfächern fielen mir dabei ein paar liegende Schönheiten auf.

Als ich sie ans Licht geholt hatte, wunderte ich mich, warum sie so schmählich vergessen worden waren. Da lag ein bauchiger Bocksbeutel des Frankenweins. Gülden prämiert und seinerzeit wohl ein ganz treffliches Tröpfchen. Doch ob der Jahrgang 1997 die Qualität besaß, dauerhaft gelagert zu werden, so wie ich es unwissentlich tat? Nun der Vorsatz, es aufzuprobieren, steht jedenfalls. Zu gegebener Zeit. Öffnen werde ich auch die Flasche ungarischen Weißweins, den mir der Freund einst mit den Worten übergab: „Der muss nicht mehr lange liegen!“ Nun, was man nicht gleich tut…

Und da wäre noch die Flasche mit dem rosa schimmernden Inhalt, vergilbten Etikett und der Aufschrift „Muscat de Rivesaltes“ mit der Jahreszahl 2005. Ich vermute, es ein Erbstück aus einem anderen Keller, wo er schon einmal auf ähnliche Weise zum Vorschein kam.

Die Krönung unter den Fundstücken aber war eine Flasche Bier aus der Sowjetunion. „Jatchmenny koloß“ - was Kennern der osteuropäischen Brauwirtschaft ein Begriff ist. Diese Flasche mit dem rauen Papieretikett darf verschlossen bleiben. Allein schon wegen der Trübe des Inhalts und der darin munter tanzenden Flöckchen. Auch der Herstellername schreckt etwas ab. „Moskauer Kombinat für alkoholfreie Biere“, Preis ohne Pfand 34 Kopeken.

Ob es denn wirklich ein Bier ohne Umdrehungen ist? Nimmt man alle Vorurteile zu Rate, zählt Bier in Russland eh‘ zu den alkoholfreien Getränken.