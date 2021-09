Linienbus verunglückt – Streit auf dem Anger – Gestohlenes Auto gefunden

Erfurt. Das meldet die Polizei am Mittwoch aus Erfurt.

Zwei Männer sind Dienstagabend auf dem Erfurter Anger in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, bespuckte der 35-Jährige seinen 21-jährigen Kontrahenten.

Der reagierte mit einem Stoß gegen seinen Angreifer, dieser ging zu Boden und verletzte sich leicht. Mehrere Zeugen schritten ein und verständigten die Polizei. Die Polizei trennte die Streithähne.

Frau und Mann müssen sofort Haftstrafe antreten

Für eine junge Frau und einen jungen Mann endete der Dienstag im Gefängnis. Die 23-Jährige wurde nach Polizeiangaben während eines Polizeieinsatzes in Erfurt aufgegriffen. Gegen sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, sodass sie in ein Gefängnis gebracht wurde.

Gegen den 25-Jährigen lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Er konnte die Geldstrafe von mehr als 1000 Euro nicht begleichen, sodass er seine Haftstrafe von etwas mehr als elf Wochen im Gefängnis antreten durfte.

Linienbus verunglückt

Ein 50-jähriger Busfahrer ist Dienstagnachmittag in der Wartburgstraße in Erfurt von der Fahrbahn abgekommen. Der Grund sei ein gesundheitliches Problem gewesen, teilt die Polizei mit.

Der Linienbus beschädigte dabei ein Verkehrszeichen samt Mast, eine Grundstücksmauer sowie eine Hecke und entwurzelte einen Baum. Der Bus wurde durch den Unfall massiv beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro.

Im Bus befanden sich während des Unfalls keine Passagiere. Der Fahrer blieb zwar unverletzt, wurde vorsorglich aber in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und Rettungskräften kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Gestohlenes Auto gefunden

Einem 44-jähriger Mann fiel Dienstagmorgen bei Mäharbeiten am Julius-Leber-Ring in Erfurt ein Citroen auf. Das Auto parkte mit heruntergelassenen Scheiben am Fahrbahnrand.

Der Mann verständigte die Polizei. Eine Überprüfung der Autokennzeichen ergab, dass der Citroen in der Nacht zu Montag aus einer Grundstückseinfahrt in Hohenwinden gestohlen wurde. Der Halter wurde über den Fund seines Autos informiert. Nach erfolgter Spurensicherung erhielt er seinen Wagen unversehrt wieder zurück.

Wildschwein beendet Trunkenheitsfahrt

Dienstagmorgen beendete ein Wildschwein die Trunkenheitsfahrt eines Mitsubishi-Fahrers in Erfurt. Das Tier querte am Herrenberg eine Straße und stieß mit dem Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde das Wildschwein getötet. Am Mitsubishi entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten bei dem 60-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann erreichte einen Wert von 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.