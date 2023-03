Livemusik in Erfurt: Falk Zenker für Jazzfans, Neuentdeckung „freekind“ und Rockkonzert mit „The Thors“

Für Fans von Jazz, R’n’B und Rock stehen in Erfurt einige Konzerttermine im Kalender. Hier sind drei Tipps fürs Livemusik-Erlebnis.

Weimarer Gitarrist setzt zum Falkenflug im Jazzclub an

Mit seinem Programm „Falkenflug“, das die Musik seiner letzten drei Alben zusammenfasst, sowie neuem, noch unveröffentlichtem Material ist Falk Zenker am Freitag, 3. März, im Jazzclub Erfurt am Juri-Gagarin-Ring 140a zu erleben. Der Weimarer Gitarrist, Komponist und Klangkünstler wurde von der Fachzeitschrift „Akustik Gitarre“ zu einem der „kreativsten Nylongitarristen des Landes“ gekürt. Mit seiner assoziativen Musik bewegt er sich zwischen Mittelalter, Klassik, Flamenco, Improvisation und Weltmusik.

Bei Franz Mehlhose gibt es Musik, die Kraft geben kann

„Be free. Be kind“ – das ist die Philosophie des kroatisch-slowenischen Duos „freekind“, das am Freitag, 3. März, ab 20 Uhr, die Bühne von „Franz Mehlhose“ erobert. Die Sängerin und Pianistin Sara Ester Gredelj und Drummerin Nina Korošak-Serčič leben mittlerweile in Wien. Auf ihre erste Single „I’m gonna live“ folgten eine Handvoll EPs. Beide verbindet die Liebe zu R’n’B, Hip-Hop und Soul und die Fähigkeit, anderen Menschen Kraft zu geben.

Band aus dem Thüringer Wald rockt die Heiligen Mühle

„It’s only Rock’n Roll for ever“ – so lautet der Wahlspruch von „The Thors“. Die Band aus dem Thüringischen Tambach-Dietharz ist mit Rocksongs aller Epochen am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr, in der Heiligen Mühle in der Mittelhäuser Straße 16 zu erleben. Karten gibt es an der Abendkasse.