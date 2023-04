Liveticker zum Demogeschehen in Erfurt: Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet +++ Hunderte Polizisten im Einsatz

In Erfurt sind am Samstag mehrere hundert Polizisten zur Absicherung der Demos im Einsatz. Es kann zu Verkerhsbeeinträchtigungen kommen (Archivbild).

Erfurt Am Samstag finden in Erfurt zwei Demonstrationen statt. Die Polizei ist mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort.

AfD-Co-Chefin Alice Weidel und Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke werden am Theaterplatz reden. Zuvor gibt es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Zum anderen beginnt um 15 Uhr vor dem Hauptbahnhof die Auftaktkundgebung der vom Bündnis „Auf die Plätze“ organisierten Protestaktionen gegen die AfD-Veranstaltung. Wir berichten im Liveticker.

12 Uhr: Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt

Durch die Demos müssen sich die Menschen in Erfurt auf starke Beeinträchtigungen einstellen. „Die Kundgebungen finden an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Für die Erfurter Verkehrsbetriebe ist nicht planbar, wie stark und wie lange einzelne Stadtbahnlinien oder auch Buslinien betroffen sein können“, sagt Evag-Sprecher Hannes Sperling. Fahrgäste werden über Durchsagen in den Fahrzeugen und Laufschriften an den Haltestellen informiert.

Bürger werden gebeten, ab 14.30 Uhr die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Hier kommt es vor allem zu Verkehrseinschränkungen:

Mainzerhofplatz

Maximilian-Welsch-Straße

Domstraße

Brühler Straße

Cusanusstraße

Lauentor

Theaterplatzes

Im Laufe des Tages kann es auf Grund von Demonstrationen zu Behinderungen auf allen Bus- und Stadtbahnlinien im Innenstadtbereich kommen.

11.25 Uhr: Polizei mit mehreren hundert Beamten im Einsatz

Ab 14.30 Uhr kommt es in der Erfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen. Zur Absicherung sind hunderte Einsatzkräfte vor Ort.

Am Samstag wird es ab 14:30 Uhr in der Erfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen kommen.



Wir sind mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, um die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu schützen und für einen friedlichen und störungsfreien Verlauf aller Versammlungen zu sorgen.

11.12 Uhr: Weidel verteidigt Auftritt mit Höcke

AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat einen für diesen Samstag geplanten gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke in der Landeshauptstadt Erfurt verteidigt. "Ich trete mit allen Landesvorsitzenden auf, Herr Höcke ist keine Ausnahme", sagte sie der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ).