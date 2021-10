Die Polizei in Erfurt stoppte die Fahrt des Lkw. (Symbolfoto)

Lkw-Fahrer auf Drogen hinterlässt Spur der Verwüstung in Erfurt

Erfurt. Ein Lkw-Fahrer, der offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand, hat in Erfurt in er Nacht eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Am frühen Montagmorgen hinterließ ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer in Erfurt eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit nach oben gestellter Ladefläche am Anhänger seines Lkw die Kühnhäuser Straße entlang und beschädigte dabei eine Ampel, mehrere Telefonoberleitungen und einen Strommast.

Wie sich herausstellte, stand der Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.