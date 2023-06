Ein Lkw hat auf der Weimarischen Straße in Erfurt offenbar unbemerkt einen Pkw vor sich her geschoben.

Lkw schiebt Auto 200 Meter über Kreuzung: Video zeigt außergewöhnlichen Unfall in Erfurt

Erfurt Derzeit sorgt ein Video aus Erfurt für Aufsehen im Internet. Zu sehen ist ein Lkw, der ein Auto quer über eine Kreuzung schiebt. So äußert sich die Polizei zu dem Vorfall.

Ein auf Facebook und Instagram veröffentlichtes Video aus Erfurt geht derzeit viral. In dem Clip ist zu sehen, wie ein Lkw ein Auto vor sich herschiebt - mitten auf einer Kreuzung auf der Weimarischen Straße in Erfurt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der "außergewöhnliche Unfall" am Donnerstagmorgen in Erfurt. Dort habe ein 51-jähriger Lkw-Fahrer an der Ampel auf der Linksabbiegerspur gehalten. Bei Grün habe er sich dann entschlossen, geradeaus stadteinwärts zu fahren.

Das Auto wurde von dem Lkw erfasst und über die Kreuzung geschoben. Foto: Polizei Erfurt

Lkw-Fahrer bemerkte Widerstand

Dabei übersah er eine 32-jährige Seat-Fahrerin, die vor ihm versetzt auf der Geradeausspur gestanden hatte. Der Lkw touchierte das Auto, sodass sich dieses vor die Sattelzugmaschine drehte. Wie es weiter heißt, bemerkte der Lkw-Fahrer zwar einen Widerstand, deutete diesen aber als Defekt an den Bremsen. Auch das Hupen der Autofahrerin, das im Video deutlich zu hören ist, scheint der Fahrer nicht gehört zu haben.

Nach etwa 200 Metern wurde ihm bewusst, dass er ein Auto vor sich her geschoben hatte. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Allerdings entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

