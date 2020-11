Löwentrio stiehlt im Erfurter Zoo dem Moosfrosch die Schau

Der gemeine Moosfrosch hat reichlich Nachwuchs. Doch das kann an diesem sonnigen Wochenende keinen Zooparkbesucher locken: Die drei Löwenkinder und das Elefantenmädchen stehlen ihm und seiner Familie deutlich die Schau. Kunststück, ist dieser Winzling aus Vietnam in den Terrarien doch auch sonst nur mühsam zu entdecken. Jede Chance auf Aufmerksamkeit entgeht ihm jedoch, da das „MausoEleum“ im ehemaligen Elefantenhaus, wo er neben Nattern, Salamandern, Mäusen und anderen Kleintieren lebt, coronabedingt ohnehin geschlossen ist: Besucher können sich nur im Freigelände des Zooparks aufhalten.

Immerhin kann nach einer Woche Corona-Zwangspause seit Samstag der Zoopark überhaupt wieder besucht werden, was mehr als 1000 Menschen schon vorgestern taten. Am Sonntag waren bei schönstem Sonnenschein gewiss ebenso viele mit Abstand und Maske auf dem Zoorundgang unterwegs. Heike Maisch, Kuratorin im Zoopark und Leitungsdienst am Wochenende, freut sich über die Besucherzahlen. Die Akzeptanz von Maskenpflicht und der Aufforderung, Abstand zu wahren, sei groß. „Die Besucher sind froh, dass sie mit Kindern draußen etwas unternehmen können. Die Maskenmuffel gibt es wie im Supermarkt natürlich auch“, sagt sie. „Wir sprechen sie an und da gibt es normalerweise keine Diskussionen.“

Manche würden beim Anblick der kleinen Löwen vergessen, dass wir Corona haben und sich für einen Blick auf die Raubkatzen zwischen zwei Familien an die Scheibe drängeln. Wenn sie dann der eingesetzte Sicherheitsdienst auf die Einhaltung der Abstände hinweist, seien sie erst erschrocken, wie nah sie anderen gekommen sind, und dann dankbar, dass man was sagt.

Dabei ist ein Zoobesuch dieser Tage auch eine Glückssache: „Die Löwen und Hyänen sind auf Durchgang, das heißt sie wählen selber, ob sie rausgehen oder drinbleiben. Da nasskalt kein Katzenwetter ist, sind die Löwenjungtiere wahrscheinlich nicht oft zu sehen“, warnt Heike Maisch. Die Uhren gehen dieser Tage auch für Löwen anders: Um nicht besonders viel Publikum zu einem Zeitpunkt an die Aussichtsplätze zum Schmaus eines Rinderbeins zu locken, ist die 14.30 Uhr-Fütterung aktuell gestrichen. Freude will Maisch bei Affen und Erdmännchen festgestellt haben: Ohne Besucher sei es beiden doch recht langweilig auf ihren Wachtposten geworden.

Da Elefantenbabys schnell auskühlen, sei auch Ayoka nicht immer zu sehen. „Wann sie raus kann, hängt stets von der Wetterlage ab, da gibt es keine festen Zeiten und es wird täglich aktuell entschieden“, sagt die Kuratorin. Drinnen hatte der kleine Dickhäuter immerhin die Tierpfleger unterhalten: Beim vergeblichen Versuch, einen Sandhaufen zu verrücken, landete Ayoka quasi im Handstand auf dem Rüssel, wie Heike Maisch amüsiert beobachtet hat.

Bei nasskaltem Wetter und Dauerregen können auch Antilopen, Giraffen und Nashörner ihre Häuser aufsuchen und sind dann vielleicht nicht zu sehen. Am Eintrittspreis in den Zoo ändert das nichts. Viele Erfurter hätten Jahreskarten, die Verbilligung eines Einzeltickets würde wohl vor allem Touristen locken – und gerade dies solle in Corona-Zeiten nicht gefördert werden. Auch in dem Wissen, dass viele andere Zoos, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, aber auch der in Leipzig, derzeit geschlossen sind, werde die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandshaltung sehr rigoros kontrolliert – um eine Schließung in Erfurt unbedingt zu verhindern.

Dem gemeinen Moosfrosch wäre das wohl egal: Er und seine Artgenossen im Ex-Elefantenhaus richten sich auf ihre Winterruhe ein – wach bleiben hier nur die Mäuse und die Tierpfleger natürlich.